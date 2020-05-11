Эсминец ВМС Ирана во время боевых учений в Оманском заливе обстрелял корабль собственного флота и убил весь экипаж. Сообщение об этом появилось на официальной странице агентства ААА в Twitter. Информацию подтвердили и в пресс-службе военно-морских сил армии страны.

«Число погибших составило 19 человек, 15 получили травмы различной степени тяжести, их состояние удовлетворительное», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВМС Ирана.

По уточненным данным, трагедия с судном поддержки и обеспечения «Конарак» произошла 10 мая, в результате маневров военно-морских сил близ порта Джакс.

По версии телерадиокомпании IRIB, корабль и экипаж мог пострадать в ходе случайного ракетного обстрела. Возможная тому причина — несоблюдение коллегами должной дистанции от цели, по которой якобы велся огонь.

Однако до настоящего времени военные Ирана не подтверждали, но и не опровергали эту гипотезу, называя случившееся «инцидентом».

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