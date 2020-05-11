Видео: козырек подъезда рухнул на землю в Коммунарке

Козырек подъезда жилого дома рухнул на землю в поселке Коммунарка в Новой Москве. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места происшествия.

На кадрах видно, что на месте аварии находятся пожарные автомобили и кареты скорой помощи. Сотрудники МЧС разбирают завалы.

Как стало известно 5-tv.ru, козырек обрушился у одного из подъездов дома № 1 на улице Сосенский стан. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины инцидента.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с обрушением потолка в одном из торговых центров Ставрополя. Мистики этому случаю придал попавший на кадры полет «привидения» перед самым падением конструкций.