Видео: Потолок обрушился в ТЦ Ставрополя после полета привидения
ЧП произошло вечером 8 мая на улице Доваторцев.
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Фото, видео: YouTube @ГТРК 'Ставрополье' ВЕСТИ Ставропольский край, YAY
Подвесной потолок обрушился в ТЦ «Космос» в Ставрополе после полета привидения. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел поздно вечером 8 мая на улице Доваторцев.
Момент ЧП попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, установленной на четвертом этаже торгового центра. На кадрах видно, что за несколько секунд до обрушения конструкций по направлению к эскалатору пролетает загадочный объект.
По данным местных СМИ, во время происшествия людей в ТЦ не было. Пострадавших нет. Пользователи сети в комментариях к опубликованному видео с иронией рассуждают о причинах произошедшего.
«Привидение разрушает ТЦ»
«Это душа шоппингиста полетела. Новые коллекции не привозят, вот и злится», — пишут пользователи.
В настоящий момент подробности произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание фермы обрушилось под Челябинском.
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