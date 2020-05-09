Подвесной потолок обрушился в ТЦ «Космос» в Ставрополе после полета привидения. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел поздно вечером 8 мая на улице Доваторцев.

Момент ЧП попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, установленной на четвертом этаже торгового центра. На кадрах видно, что за несколько секунд до обрушения конструкций по направлению к эскалатору пролетает загадочный объект.

По данным местных СМИ, во время происшествия людей в ТЦ не было. Пострадавших нет. Пользователи сети в комментариях к опубликованному видео с иронией рассуждают о причинах произошедшего.

«Привидение разрушает ТЦ»

«Это душа шоппингиста полетела. Новые коллекции не привозят, вот и злится», — пишут пользователи.

В настоящий момент подробности произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание фермы обрушилось под Челябинском.