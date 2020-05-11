«Всегда на позитиве»: избитый Фергюсон станцевал с капельницей в больнице
Боец ММА показал фанатам, как готовится к выписке из больницы.
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Фото, видео: Instagram @tonyfergusonxt
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон позабавил подписчиков в Instagram. Он выложил ролик, в котором танцует с капельницей в больнице.
На бойце все еще голубая больничная пижама, а лицо украшают синяки, но его настрой говорит о скором намерении покинуть стены медучреждения.
«Когда готовишься к выписке», — прокомментировал видео Фергюсон.
Поклонники порадовались такому настрою бойца и пожелали скорейшего выздоровления.
«Поскорее поправляйся!»;
«Иногда я забываю, что после боев бойцы попадают в обычную больницу»;
«Мы знаем, что ты сделан из стали»;
«Бро, ты лучший»;
«Всегда на позитиве», — комментировали фанаты.
Некоторые, правда, отмечали, что странно так радоваться после провала. В больнице Фергюсон оказался после проигрыша Джастину Гэтжи. Как писал ранее 5-tv.ru, в поединке Гэтжи в кровь разбил лицо Фергюсону и нахально отказался от пояса временного чемпиона UFC.
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