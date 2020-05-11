Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон позабавил подписчиков в Instagram. Он выложил ролик, в котором танцует с капельницей в больнице.

На бойце все еще голубая больничная пижама, а лицо украшают синяки, но его настрой говорит о скором намерении покинуть стены медучреждения.

«Когда готовишься к выписке», — прокомментировал видео Фергюсон.

Поклонники порадовались такому настрою бойца и пожелали скорейшего выздоровления.

«Поскорее поправляйся!»;

«Иногда я забываю, что после боев бойцы попадают в обычную больницу»;

«Мы знаем, что ты сделан из стали»;

«Бро, ты лучший»;

«Всегда на позитиве», — комментировали фанаты.

Некоторые, правда, отмечали, что странно так радоваться после провала. В больнице Фергюсон оказался после проигрыша Джастину Гэтжи. Как писал ранее 5-tv.ru, в поединке Гэтжи в кровь разбил лицо Фергюсону и нахально отказался от пояса временного чемпиона UFC.