Актер решил не скучать в самоизоляции и запустил мини-сериал, очень напоминающий «Городок».

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Народный артист РФ Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Ежемесячно Стоянов получает пенсию в размере 60 тысяч рублей. Ее размер объясняется наличием звания народный артист и государственных наград за развитие культуры и телерадиовещания.

Юрий Николаевич признался, что из-за эпидемии сорвались съемки в нескольких сериалах, а также гастроли по российским и зарубежным городам. Однако 62-летний актер не стал расстраиваться и запустил в YouTube мини-сериал. Он снимает короткие смешные видео на злобу дня, в которых есть много общего с «Городком».

«Впервые идея мини-сериала про разных людей на изоляции появилась, когда нашел здесь на даче на чердаке пакет с париками, оставшимися после съемок „Городка“. Монтирует ролики монтажер из „Городка“ Паша Медведев», — рассказал Стоянов.

Как сообщал 5-tv.ru, недавно программа «Городок» снова стала популярной в рунете. Как ни странно, этому способствовала эпидемия коронавируса. Зрители увидели в одном из выпусков предвестие повсеместного режима самоизоляции. Главными героями «Городка» на всем протяжении программы были актеры Илья Олейников и Юрий Стоянов.

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