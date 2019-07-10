«Диеты не понадобились»: Юрий Стоянов о том, как ему удалось сбросить 22 килограмма

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал, что в 2018 году ради съемок в новом проекте «100янов», был вынужден сбросить 22 килограмма. Экс-участник телепередачи «Городок» уверяет, что во время похудения не придерживался никаких диет. Об этом сообщает KP.RU.
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Юрий Стоянов утверждает, что вес ему удалось сбросить достаточно легко, ведь он бывший спортсмен — мастер спорта по фехтованию. По мнению комика, приверженцам спорта всегда проще избавиться от лишних килограмм.
Сейчас артист участвует сразу в нескольких съемках — в двух полнометражных кинокартинах и трех сериалах. Названия фильмов Юрий Стоянов не может называть из-за ограничений в договорах с кинокомпаниями. Также актер играет в нескольких спектаклях МХТ имени Чехова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Стоянов рассказал о неумении Олейникова врать.