В старом выпуске «Городка» увидели предвестие карантина в связи с коронавирусом

Скетч актеров Ильи Олейникова и Юрия Стоянова из программы «Городок» на тему карантина обрел новую популярность. Юмористическая передача выходила в телеэфир до 2012 года. В одной из сценок сотрудник ДПС останавливает автолюбителя на пути к поселку и сообщает, что въезд в населенный пункт закрыт — там введен карантин из-за вируса.

«Командир, может, я повязку марлевую напялю, или что там положено?» — предлагает мужчина, но милиционер отказывет.

Мимо них проезжает черной джип. Постовой отдает честь водителю и не останавливает машину. Первый автомобилист спрашивает, почему милиционер так поступил.

«Значит, одним можно, а другим нельзя?! Что, их вирус не возьмет?!», — возмущается Стоянов.

«Почему же? И их возьмет. Но их не жалко», — отвечает Олейников в форме.

На видео обратила внимание телеведущая Ангелина Вовк.

«Прекрасные актеры! Это снимали еще при жизни Ильи, он умер в 2012 году, а вирус… жив!» — написала она в Instagram.

Подписчики теледивы заметили, как ситуация напоминает сегодняшнюю в разных странах мира. Многие нашли в выпуске предзнаменование введения карантина из-за коронавируса. Такую же реакцию ролик «Городка» встретил на YouTube. Под старым скетчем стали появляться новые комментарии.

«Привет из 2020-го»;

«На злобу дня»;

«Как в воду глядели», — отреагировали пользователи.

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