Музыкант уверен, что его творческие неудачи связаны с конкретной ошибкой в жизни.

Рэпер Гуф рассказал, за что ему стыдно

Фото: Instagram @therealguf

Откровенно подвел промежуточные итоги своей жизни рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф. Он устроил своего рода исповедь, в которой порассуждал об ошибках прошлого, отношениях, алкоголизме, детях и творчестве. Его речь опубликовал онлайн-сервис Premier.

Отдельно музыкант рассказал о наркотиках, которые в его жизни занимали место какое-то время, о чем сегодня он очень сожалеет и даже испытывает чувство стыда. Именно с этим он связывает свои творческие неудачи и недоработки.

«Мне стыдно перед самим собой, что я пустил столько наркотиков в свою жизнь. Жалко здоровья. Стыдно за ********** моменты. Можно, наверное, из этого рэпа было больше выжать. Не получилось у меня собрать „Олимпийский“. Может, получится еще», — выразил надежду артист.

Кроме того, он признался, что наркотики возвращались в его жизнь в период отношений с солисткой группы «А’Студио» Кети Топурией. До встречи с ней он был в завязке три года, но сорвался.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Гуф выпустил альбом о борьбе с депрессией.

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