Также в республике ввели обязательное ношение масок в общественных местах с 12 мая.

В Крыму продлили режим самоизоляции

Фото: EPA / YURI KOCHETKOV

В Крыму продлили режим самоизоляции для жителей полуострова до 31 мая. Соответствующий документ подписал глава республики Сергей Аксенов. Указ опубликован на официальном портале регионального правительства.

«Слова „11 мая“ заменить словами „31 мая“», — говорится в документе.

Также в республике устанавливается с 12 мая обязательный масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты граждане обязаны в общественных местах: в магазинах, транспорте, в том числе в такси, а также в аэропортах, на вокзалах и на остановках.

Согласно режиму самоизоляции, действующему в Крыму с 3 апреля, люди могут покидать дома только для похода за продуктами в ближайший магазин, в аптеку, для выгула собак не далее 100 метров от жилища или в случае необходимости экстренной помощи. Кроме того, на передвижение имеют право те, кто вынужден ездить на работу. Сроком до 31 мая в республике приостановлено действие льготных проездных документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму заявили о возможной отмене курортного сезона из-за коронавируса.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+20° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Последние новости

17:36
Путин поручил запустить с 1 июня кредитную программу поддержки занятости
17:31
Максакова подала новый иск к экс-супруге убитого Вороненкова из-за квартиры
17:25
Путин пообещал многотысячные доплаты для борющихся с коронавирусом соцработников
17:19
В Крыму продлили режим самоизоляции
17:10
Путин раскритиковал чиновников за сбои в федеральных выплатах медикам
17:04
«Москва выбила из меня человеческое»: Звезда «Дома-2» поделилась историей любви

Сейчас читают

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Россиян предупредили о майском снеге
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок