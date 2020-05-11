В Крыму продлили режим самоизоляции для жителей полуострова до 31 мая. Соответствующий документ подписал глава республики Сергей Аксенов. Указ опубликован на официальном портале регионального правительства.

«Слова „11 мая“ заменить словами „31 мая“», — говорится в документе.

Также в республике устанавливается с 12 мая обязательный масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты граждане обязаны в общественных местах: в магазинах, транспорте, в том числе в такси, а также в аэропортах, на вокзалах и на остановках.

Согласно режиму самоизоляции, действующему в Крыму с 3 апреля, люди могут покидать дома только для похода за продуктами в ближайший магазин, в аптеку, для выгула собак не далее 100 метров от жилища или в случае необходимости экстренной помощи. Кроме того, на передвижение имеют право те, кто вынужден ездить на работу. Сроком до 31 мая в республике приостановлено действие льготных проездных документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму заявили о возможной отмене курортного сезона из-за коронавируса.

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