В Крыму заявили о возможной отмене курортного сезона из-за коронавируса
По словам главы республики Сергея Аксенова, предприятия не возобновят работу до улучшения эпидемиологической обстановки.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе совещания по предупреждению распространения коронавируса заявил о возможной отмене курортного сезона на полуострове. По его словам, предприятия курортной сферы и организации общественного питания не вернутся к работе до улучшения эпидемиологической обстановки.
«Коллективные мероприятия сниматься вряд ли будут, мы говорим по-честному на сегодняшний день, чтобы никто иллюзий не строил и понимали. Мы вчера говорили с представителями курортной сферы отдельно, общепитом — это те виды деятельности, которые в ближайшее время без перспективы открыться… Но (есть — Прим.ред.) понимание к тому, что курортный сезон вряд ли состоится», — сказал Сергей Аксенов.
Несмотря на это, глава республики сообщил, что в Крыму готовится программа поддержки внутреннего туризма и идет подготовка к предстоящему сезону. Сергей Аксенов добавил, что пока не найдена вакцина от COVID-19 необходимо смириться с существованием угрозы.
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