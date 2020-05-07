По словам главы республики Сергея Аксенова, предприятия не возобновят работу до улучшения эпидемиологической обстановки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе совещания по предупреждению распространения коронавируса заявил о возможной отмене курортного сезона на полуострове. По его словам, предприятия курортной сферы и организации общественного питания не вернутся к работе до улучшения эпидемиологической обстановки.

«Коллективные мероприятия сниматься вряд ли будут, мы говорим по-честному на сегодняшний день, чтобы никто иллюзий не строил и понимали. Мы вчера говорили с представителями курортной сферы отдельно, общепитом — это те виды деятельности, которые в ближайшее время без перспективы открыться… Но (есть — Прим.ред.) понимание к тому, что курортный сезон вряд ли состоится», — сказал Сергей Аксенов.

Несмотря на это, глава республики сообщил, что в Крыму готовится программа поддержки внутреннего туризма и идет подготовка к предстоящему сезону. Сергей Аксенов добавил, что пока не найдена вакцина от COVID-19 необходимо смириться с существованием угрозы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростуризме рассказали о значении отрасли для экономики страны.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
7 мая
Коронавирус обнаружен у 55 медиков и пациентов МСЧ «Нефтяник» в Тюмени
7 мая
Семьи погибших в борьбе с COVID-19 медиков получат страховые выплаты
7 мая
В Ростуризме рассказали о значении отрасли для экономики страны
7 мая
Маски, перчатки, дезинфекция: как гипермаркеты усиливают меры безопасности
7 мая
Нет маски? Плати штраф! Во сколько москвичам обойдется отсутствие средств защиты
7 мая
Ветеран Великой Отечественной войны организовала сбор средств для медиков, борющихся с COVID-19
7 мая
Россия вошла в ТОП-5 стран по числу заболевших коронавирусом
7 мая
В России за сутки 2 476 человек вылечились от коронавируса
7 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
7 мая
В России за сутки выявлено 11 231 новых случаев инфицирования COVID-19

Читайте также

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:36
Коронавирус обнаружен у 55 медиков и пациентов МСЧ «Нефтяник» в Тюмени
20:24
Звезда «Полицейского с Рублевки» стала мамой
20:22
Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ Украины
20:16
«Ленрезерв» 9 мая проведет онлайн-экскурсию для всех желающих
20:00
Почему День радио является особенной датой для Петербурга
19:58
Толкалина с «башней» на голове изменилась до неузнаваемости

Сейчас читают

В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок