Татьяна Брухунова, молодая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна, выложила на своей странице в Instagram фото в честь 50 дней самоизоляции. У подписчиков снимок вызвал неподдельное желание «разглядывать детали».

«50 дней карантина. Можно сказать — круглая дата. В честь этого выползла во двор: подышать и сделать пару фото», — подписала фотографию Брухунова.

На снимке она 31-летняя подруга Петросяна предстала в экстравагантном черном платье с изображениями цветов, туфлях-лодочках и солнцезащитных очках. Нарядный образ завершил берет изумрудного цвета.

«Сможете назвать три вещи (кто или что угодно) по которым вы скучаете больше всего на карантине? У меня так: работа, маникюр, театр. Вернись в мою жизнь эти три пункта, и я готова быть на карантине сколько угодно…» — добавила знаменитость в подписи к фото.

Instagram @bruhunova

Подписчики Брухуновой обратили пристальное внимание на ее новый снимок. Об этом свидетельствует количество небольших деталей, которые пользователи смогли заметить.

«Очень нравится образ. Но на фото не могу понять, что за капелька весит на очках», — спросила глазастая подписчица.

«Капелька висит на очках. Вы правы», — подтвердила Татьяна, но подробнее о ней не рассказала.

Другой подписчик заметил, что стеклянная дверь за спиной Брухуновой имеет искаженную форму. Пользователь предположил, что это свидетельствует об использовании фотошопа. Жена Петросяна в ответ предположила, что искажения связаны с размытием фона при фотографировании. Более категорично на намек об использовании фоторедактора она ответила другому подписчику.

«Фигурка неотфотошепленная?» — спросил изумленный стройностью Брухуновой пользователь.

«Вы, очевидно, предполагаете прочитать: „Да!“ Но, увы, вынуждена разочаровать», — ответила она.

Наблюдательность пользователей своеобразно объяснила восторженная внешним видом Брухуновой подписчица.

«Француженка. Очень, очень стильно! Прям хочется разглядывать детали!» — написала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему молодая жена Петросяна не носит обручальное кольцо. Ответ на терзавший многих вопрос Татьяна Брухунова дала в Instagram.