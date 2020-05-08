Молодая жена Петросяна объяснила, почему не носит обручальное кольцо

Отвечая на вопрос подписчиков в соцсетях, Татьяна Брухунова приоткрыла некоторые тайны своей лично жизни.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни, объясняя, почему не носит обручальное кольцо.

На днях она опубликовала на своей странице в Instagram эффектные снимки, на которых она позирует на весенней улице в ярко-синем берете и с букетом ландышей в руках. Однако подписчики обратили внимание, что на этой и предыдущих фотографиях у Татьяны на пальцах нет обручального кольца и поинтересовались в комментариях, почему.

«Боюсь, что в наше время это атавизм», — ответила супруга Евгения Петросяна.

Она также рассказала, что ее папа тоже не носил обручальное кольцо, поскольку занимался физическим трудом, но это обстоятельство не помещало ее родителям счастливо прожить в браке 34 года.

«До дня его смерти», — пояснила Брухунова.

Instagram @bruhunova

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова ответила на вопрос подписчиков о том, как ее родители относятся к ее отношениям с Евгением Петросяном. Тогда она умолчала о том, что ее отца уже нет в живых.

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