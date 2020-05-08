Молодая жена Петросяна объяснила, почему не носит обручальное кольцо

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни, объясняя, почему не носит обручальное кольцо.

На днях она опубликовала на своей странице в Instagram эффектные снимки, на которых она позирует на весенней улице в ярко-синем берете и с букетом ландышей в руках. Однако подписчики обратили внимание, что на этой и предыдущих фотографиях у Татьяны на пальцах нет обручального кольца и поинтересовались в комментариях, почему.

«Боюсь, что в наше время это атавизм», — ответила супруга Евгения Петросяна.

Она также рассказала, что ее папа тоже не носил обручальное кольцо, поскольку занимался физическим трудом, но это обстоятельство не помещало ее родителям счастливо прожить в браке 34 года.

«До дня его смерти», — пояснила Брухунова.

Instagram @bruhunova

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова ответила на вопрос подписчиков о том, как ее родители относятся к ее отношениям с Евгением Петросяном. Тогда она умолчала о том, что ее отца уже нет в живых.