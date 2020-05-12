Уровень паводковых вод в Ярославской области преодолел критические отметки.

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Фото, видео: ВКонтакте @rybinskevent, @rybinsk_dtp

Река Волга вышла из берегов в городе Рыбинск Ярославской области. Местная ГЭС была вынуждена увеличить сброс воды из-за продолжительного выпадения обильных осадков. Развитие ситуации привело к переполнению Рыбинского водохранилища.

«Не всемирный потоп. Волга вышла из берегов. Почти Венеция. Рыбинцы отдыхают», — пишут в социальных сетях очевидцы.

На кадрах, снятых на Волжской набережной, видно, как группа «энтузиастов» покоряет водную гладь величественной реки на байдарках прямо по пешеходной части. Помимо прочего, затопленной оказалась и эстакада речного причала.

«У вас красиво!»

«Ну, ничего себе!» — комментируют фото пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дороги и дома на юге Архангельской области подтопило из-за сильного паводка.

«Почти Венеция»: из-за вышедшей из берегов Волги жители Рыбинска взялись за весла

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Instagram @sviatoslavtambovtsev

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Instagram @sviatoslavtambovtsev

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Instagram @sviatoslavtambovtsev

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ВКонтакте @rybinsk_dtp

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