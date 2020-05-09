Сильный паводок размыл дороги и подтопил ряд населенных пунктов на юге Архангельской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Специалисты отмечают критическое повышение уровня воды в реках Вель и Вага. В Вельский район направили группы спасателей.

Как уточняет портал Newinform.com, там ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам замначальника областного ГУ МЧС Игоря Раченкова, сотрудники ведомства занимаются патрулированием населенных пунктов, куда вошла вода, общаются с населением и обеспечивают их питьевой водой — найти ее в округе во время паводка местные жители не в состоянии.

Подготовлено два пункта временного размещения. Пока из них функционирует один. Там размещены четыре человека, которые обратились за помощью.

Оперативная группа мониторит обстановку с помощью беспилотных летательных аппаратов, на сегодня обследовано семь населенных пунктов. Там, где это необходимо, к восстановлению подмытых участков дорог подключаются дорожные службы. По словам представителей МЧС, ситуация находится на контроле.

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