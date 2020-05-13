«Сексуальная малышка»: Ким Кардашьян похвасталась снимком топлес и с попугаем

Американская фотомодель Ким Кардашьян выложила горячий снимок в своем профиле в Instagram. На фото звезда позирует топлес, ее грудь прикрывает только лиана из белых цветов. На плече у Кардашьян сидит попугай.

«Тропические флюиды», — подписала снимок модель.

Instagram @kimkardashian

Фанаты восхитились красотой Ким Кардашьян и поспешили порадовать ее комплиментами.

«Ты выглядишь бомбически»;

«Я хочу быть рядом. Хотя бы на месте попугая»;

«Я думаю, Ким лучшая»;

«Сексуальная малышка», — прокомментировали фото фолловеры.

Ким Кардашьян популярная фотомодель, актриса и звезда многих телешоу. Ее имя регулярно попадает на первые страницы скандальной хроники. Фото Ким появлялись на страницах журналов Playboy и Harper’s Bazaar. Помимо этого, звезда снимается в фильмах, записала музыкальный альбом, выпустила свой аромат духов и написала книгу «Селфи».

Ким замужем за известным рэпером Канни Уэстом. У пары — четверо детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашьян переборщила с фотошопом и шокировала фанатов.