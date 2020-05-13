«Сексуальная малышка»: Ким Кардашьян похвасталась снимком топлес и с попугаем
Фанаты пришли в восхищение от увиденного.
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Фото, видео: Instagram @kimkardashian
Американская фотомодель Ким Кардашьян выложила горячий снимок в своем профиле в Instagram. На фото звезда позирует топлес, ее грудь прикрывает только лиана из белых цветов. На плече у Кардашьян сидит попугай.
«Тропические флюиды», — подписала снимок модель.
Фанаты восхитились красотой Ким Кардашьян и поспешили порадовать ее комплиментами.
«Ты выглядишь бомбически»;
«Я хочу быть рядом. Хотя бы на месте попугая»;
«Я думаю, Ким лучшая»;
«Сексуальная малышка», — прокомментировали фото фолловеры.
Ким Кардашьян популярная фотомодель, актриса и звезда многих телешоу. Ее имя регулярно попадает на первые страницы скандальной хроники. Фото Ким появлялись на страницах журналов Playboy и Harper’s Bazaar. Помимо этого, звезда снимается в фильмах, записала музыкальный альбом, выпустила свой аромат духов и написала книгу «Селфи».
Ким замужем за известным рэпером Канни Уэстом. У пары — четверо детей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашьян переборщила с фотошопом и шокировала фанатов.
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