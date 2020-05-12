Богомолов снимет фильм по мотивам сериала «Безопасные связи»

Российский режиссер Константин Богомолов снимет полнометражный фильм и сериал по мотивам скринлайфа «Безопасные связи». Об этом во время YouTube-трансляции «Одни дома» рассказала продюсер проектов Ирина Сосновая.

В «Безопасных связях» Константин Богомолов представил зрителям серию новелл, в которых герои из-за режима самоизоляции общаются посредством видеосвязи. Персонажи и их истории так понравились режиссеру и его команде, что было решено задействовать материал в других проектах.

«На самом деле мы по ходу работы с этими новеллами, с этими персонажами очень их полюбили искренне. И нам с Костей кажется, что одна из новелл могла бы стать очень интересным полнометражным фильмом, потенциально фестивальным. А одна из новелл — появиться в рамках киносериала, который мы сейчас готовим», — сказала Ирина Сосновая.

По ее словам, «герои довольно органично впишутся» в новые проекты. Продюсер считает, что новеллы Богомолова «настолько универсальные, что карантин — это на самом деле дополнительная краска, обстоятельство».

«В общем, эти истории стоило бы рассказать даже если бы такое обстоятельство не возникло», — утверждает она.

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