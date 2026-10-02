«Бизнес без творчества»: Цыпкин о том, к чему может привести развитие микродрам

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 33 0

В будущем, по мнению писателя, контент, в том числе и в кино, разделит аудиторию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Цыпкин: микродрамы могут стать бизнесом без творчества

Микродрамы могут стать продуктом лишь чистого бизнеса без творчества. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал писатель и сценарист Александр Цыпкин на презентации платформы коротких сериалов.

«Я боюсь, что это будет очень популярно у тех, кто активно будет использовать ИИ (искусственный интеллект. — Прим. ред.). То есть штамповать. Условно говоря, натренировать искусственный интеллект писать, как тот или иной сценарист. <…> Мне кажется, это будет такой совсем бизнес без творчества», — отметил Цыпкин.

Он также добавил, что развитие микродрам приведет к заметному разделению аудитории на тех, кто будет потреблять только такие короткие работы, и тех, кто готов будет выделить время на трехчасовой фильм где нужно думать.

«Контент будет людей разделять. Как и все в цифре, будет людей разделять на 10-20% неправильное слово элита, но в чем-то оно верно. У них будет офлайн, у них будут книги, у них будет много времени тратиться на какую-то рефлексию. И остальная масса, которая рано или поздно окажется в матрице», — предположил писатель.

Микродрама или вертикальные сериалы — это кинопроекты, созданные для просмотра на экранах смартфонов. При этом каждая серия длится от одной до трех минут, как и обычное вертикальное видео.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хорошее кино, по мнению режиссера и продюсера Александра Войтинского, должно быть понятно зрителю. Он считает, что фильму необходимо заставлять аудиторию переживать, а не думать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

9:23
Житель Подмосковья погиб при взрыве в своей квартире
9:19
Уголовное дело возбуждено после пожара в особняке Миллера в Санкт-Петербурге
9:11
«Деградация»: Цыпкин о том, как «быстрый» контент сделал кино элитарной культурой
9:09
Кишечник без защиты: какие болезни запускает нехватка клетчатки в организме
9:08
Нейросеть раскрыла смысл зашифрованного послания Наполеона
9:00
Боль в животе обманывает: какие смертельно опасные болезни маскируются под спазмы

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня