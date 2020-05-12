Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла готовившийся в Тверской области теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Инцидент произошел в городе Кимры Тверской области. Силовики задержали молодого человека, подозреваемого в подготовке террористического акта. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры момента задержания, которое произошло в квартире злоумышленника.

«Задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих», — сообщили в ФСБ.

У подозреваемого изъяты переделанный под боевой травматический пистолет, три самодельных зажигательных устройства по типу коктейля Молотова, холодное оружие, напоминающее мачете, и средства связи. Силовиками также были изъяты дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два теракта предотвращены в Ставропольском крае и в Ханты-мансийском автономном округе.