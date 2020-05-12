Елена Валюшкина назвала фильм «Формула любви» своим проклятием

В новом сезоне сериала «ИП Пирогова» героиня Елены Валюшкиной — дама со сложным характером по имени Надежда обрела женское счастье. Замужество отвлекло ее от злодеяний к общей радости других персонажей картины. Однако история любви в жизни исполнительницы этой роли оказалась не столь удачной. В интервью «Аргументам и фактам» актриса заявила, что не была счастлива в обоих браках.

После окончания театрального училища Валюшкина вышла замуж за своего преподавателя Леонида Фомина. Этот союз продлился 11 лет. Ее вторым мужем стал актер и режиссер Александр Яцко, коллега по театру имени Моссовета. Они поженились в 1994 году. Тогда актрисе исполнилось 32 года — казалось бы, на этот раз замужество осмысленное и сулит супругам идиллию. Но и здесь, по словам Елены, она не снискала большой радости. Пара развелась спустя 20 лет.

Заслуженная артистка утверждает, что оставалась счастливой независимо от браков. Радости и удовлетворение ей приносили сын и дочь, съемки в кино, любимый театр и заграничные путешествия. Любовь же, по ее мнению, не сложилась по воле судьбы и по вине ленты режиссера Марка Захарова «Формула любви». В этой картине Валюшкина сыграла главную женскую роль. В ее Марию влюбился сам граф Калиостро.

«Это видение не мое, а друга-медиума. Он так и сказал мне: „‚Формула любви‘ — это фильм-проклятие. Пересмотри-ка ты его с этой точки зрения“. Я так и сделала и поняла: мама дорогая, точно! Уходя из дома с магом, моя героиня может остановить сердце, ее граф этому научил. Сплошная мистика! Там немало параллелей с моей собственной судьбой», — сказала в интервью актриса. О каких параллелях идет речь, она умолчала.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Формулы любви» и «Универа» Елена Валюшкина напомнила, как выглядела почти 40 лет назад.