Звезда «Формулы любви» и «Универа» напомнила, как выглядела почти 40 лет назад

Актриса театра Моссовета Елена Валюшкина на карантине предается воспоминаниям и разбирает семейные архивы. На своей странице в Instagram звезда фильма «Формула любви» опубликовала черно-белый снимок, сделанный примерно в 1982 году во время съемок ее дебютного фильма — комедии «Не хочу быть взрослым».

«Пришло время разбирать альбомы. Правда, я это периодически делаю. „Не хочу быть взрослым“. Первый фильм. Ю. С. Чулюкин. Я учусь на втором курсе Щепки. Мастер — В. И. Коршунов. Все только начинается. А вы дошли до антресолей?! Что там на очереди?!» — написала 57-летняя актриса.

Instagram @elena_valushkina

Поклонники Валюшкиной пустились в воспоминания вместе со своей любимицей.

«Елена, помню вас такой в спектакле „Пчелка“. Очень красивая».

«Почти не изменилась».

«И лишний раз я убедился, не зря давно я в вас влюбился».

«Талантище. Я тащусь от ваших ролей».

«Юная красивая, конечно! А сейчас — еще интереснее. От вас такой позитив, спасибо!» — пишут пользователи.

Стоит отметить, что Елена Валюшкина действительно любит перебирать старые фотографии. Недавно, как рассказывал 5-tv.ru, она выложила в сеть черно-белый снимок юной себя в сексуальном нижнем белье.