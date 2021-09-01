ТОП-6 знаков зодиака, которые исподтишка ненавидят всех вокруг

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Ниса Мурзанаева
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Эти люди раздражаются по любому поводу, а их месть может стать жестокой и изощренной пыткой для недругов.

ТОП-6 знаков зодиака, которые исподтишка ненавидят всех вокруг

Фото: YAY

Нет такого человека на земле, который ни разу бы не раздражался из-за поведения окружающих. Но одно дело «побурчать» на начальника раз в полгода, а другое — испытывать натуральную ненависть по отношению ко всем вокруг на протяжении долгих лет. 5-tv.ru публикует топ-6 знаков зодиака, представители которых никак не могут совладать со своими чувствами.

Скорпионы

Больше всего на свете их раздражают «светлые люди». По мнению Скорпионов, эти вечно доброжелательные улыбающиеся человечки — натуральные лицемеры, которые обязательно «подложат свинью» своим знакомым. Помимо этого, Скорпионы — сторонники жестокой изощренной мести. Лучше никогда не переходить дорогу этим ребятам.

Овен

У представителей этого знака зодиака проблемы возникают с теми, кто их не слушается. Если кто-то внезапно перестает боготворить Овнов и полностью им подчиняться — ждите бури. Праведный гнев обрушится на всех, кто откажется покориться их воле.

Дева

Они полагают, что ненавидят всех вокруг абсолютно справедливо. В качестве аргументов, оправдывающих человеконенавистничество, Девы обычно приводят что-то вроде: продажных чиновников, любви за деньги, голода в Африке и другого.

Водолей

Эти хитрецы никогда не покажут, что недовольны происходящим. Однако всеми своими силами они будут пакостить и скрыто чинить препятствия тем, кто им не нравится. Водолеи полагают, что борются с несправедливостью. При этом они ни за что не сознаются в том, что получают удовольствие, когда совершают очередную гадость в отношении своих неприятелей.

Козероги

Обычно представителей этого знака зодиака сложно вывести из себя. Но как только они сталкиваются с ложью и предательством — пиши пропало. Ярость Козерогов не знает границ, они готовы стереть обидчиков в порошок.

Стрелец

Обычно это милые и улыбчивые создания. По крайней мере, до тех пор, пока их никто не трогает. Больше всего Стрельцы ненавидят хамство и неуважение по отношению к себе любимым. Своих противников они предпочитают уничтожать в невероятно саркастичной манере. Это тот случай, когда слово может убить, пишет Femmie.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы знаки зодиака, с которыми труднее всего построить отношения.

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ТОП-6 знаков зодиака, которые исподтишка ненавидят всех вокруг

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