«Все дело в шляпе»: Волочкова выложила фото в экстравагантном образе

Балерина не перестает наполнять свой профиль в Instagram новыми снимками в интересных нарядах.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова все никак не перестает наполнять свой профиль в Instagram новыми снимками в экстравагантных образах. Видимо, в режиме самоизоляции балерине приходят гениальные идеи для фото.

В этот раз Волочкова предстала в домашнем костюме с принтом леопарда, а на голове у балерины красуется огромная красная шляпа в форме пачки, расшитая стразами. На фоне, как всегда, шикарный интерьер, демонстрирующий богатство Анастасии: бархатные шторы и дорогая мебель. Правда, горизонт на фото немного завален. Скорее всего, снимок был осуществлен не профессионалом своего дела.

«Все дело в шляпе. И в красоте», — подписала фото Волочкова.

Instagrammmvolochkovaaa_art

Комментировать посты Анастасии Волочковой до сих пор не предоставляется возможности. Балерина ограничила доступ в настройках приватности. Возможно, звезда боится хейтааа. Однако сама Волочкова уверяет, что это не так.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова показала идеальную фигуру в полупрозрачном боди.

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