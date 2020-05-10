Волочкова показала идеальную фигуру в полупрозрачном боди
Балерина в очередной раз доказала, что даже сидя дома можно прекрасно выглядеть и держать себя в отличной форме.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art, РИА Новости /Екатерина Чеснокова
Самоизоляция не сказалась на фигуре Анастасии Волочковой. Разве что в лучшую сторону. В этом ее поклонники убедились после очередной публикации балерины в Instagram. Звезда снялась на веранде собственного особняка в черном, полупрозрачном боди с глубоким декольте и откровенной линией бикини.
«Эти прекрасные теплые солнечные дни необходимо украшать красотой, радостью, любовью, романтикой, чтобы хотелось улыбаться. И в форме надо быть всегда! В независимости от изоляций», — написала под фото Волочкова.
Знаменитости не стыдно продемонстрировать свои формы. За время пандемии она не поправилась ни на грамм. При публикации снимка автор поста отключила комментарии, но появись они, хейтеры остались бы не у дел. Как известно, дома у балерины оборудован большой зал для тренировок. Там она регулярно отрабатывает балетные па и в волю танцует под популярную музыку.
Анастасию мотивирует и одно важное обстоятельство — на октябрь запланирована ее свадьба с возлюбленным, имя которого она до сих пор держит в секрете.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова измерила уровень кислорода на пальцах ног.
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