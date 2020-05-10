Волочкова показала идеальную фигуру в полупрозрачном боди

Балерина в очередной раз доказала, что даже сидя дома можно прекрасно выглядеть и держать себя в отличной форме.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art, РИА Новости /Екатерина Чеснокова

Самоизоляция не сказалась на фигуре Анастасии Волочковой. Разве что в лучшую сторону. В этом ее поклонники убедились после очередной публикации балерины в Instagram. Звезда снялась на веранде собственного особняка в черном, полупрозрачном боди с глубоким декольте и откровенной линией бикини.

«Эти прекрасные теплые солнечные дни необходимо украшать красотой, радостью, любовью, романтикой, чтобы хотелось улыбаться. И в форме надо быть всегда! В независимости от изоляций», — написала под фото Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Знаменитости не стыдно продемонстрировать свои формы. За время пандемии она не поправилась ни на грамм. При публикации снимка автор поста отключила комментарии, но появись они, хейтеры остались бы не у дел. Как известно, дома у балерины оборудован большой зал для тренировок. Там она регулярно отрабатывает балетные па и в волю танцует под популярную музыку.

Анастасию мотивирует и одно важное обстоятельство — на октябрь запланирована ее свадьба с возлюбленным, имя которого она до сих пор держит в секрете.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова измерила уровень кислорода на пальцах ног.

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