Путин назвал «реальной победой» спуск на воду уникального танкера типа Aframax
Первый в своем роде танкер на газомоторном топливе будет транспортировать грузы для компании «Роснефть».
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева, Роснефть
Президент РФ Владимир Путин поздравил «Роснефть» со спуском на воду первого танкера типа Aframax на газомоторном топливе. Об этом он сообщил во время личной встречи с главой нефтяной компании Игорем Сечиным.
«Спустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе на „Звезде“. Никто не верил», — сказал глава «Роснефти».
«Я знаю. Это реальная победа, поздравляю», — с улыбкой ответил президент.
О планах «Роснефти» начать производство танкеров на газомоторном топливе стало известно в 2016 году. Тогда Сечин отмечал, что основой для них станут суда типа Aframax. Их длина составляет 250 метров, ширина — 44 метра. Перевезти такой танкер может от 80 до 120 тысяч тонн полезного груза.
Всего «Роснефть» заказала производство десяти танкеров типа Aframax на газомоторном топливе. Их собирают на мощностях судостроительного комплекса «Звезда».
Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин и Игорь Сечин провели встречу 12 мая в рабочем кабинете главы государства в Ново-Огарево. Во время нее также обсуждалась господдержка «Роснефти», которая необходима компании для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом.
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