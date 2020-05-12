Прилучный за время самоизоляции нахватал штрафов на крупную сумму
Range Rover и Mercedes-Benz звезды сериала «Мажор» стали все чаще попадать в объектив дорожных камер видеонаблюдения.
Фото: Instagram @bugevuge
Российский актер Павел Прилучный в самоизоляции умудрился получить штрафов на общую сумму 19,5 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на источник пишет КР.RU.
Автомобили Range Rover и Mercedes-Benz, принадлежащие звезде сериала «Мажор», стали все чаще попадать в объективы дорожных камер видеонаблюдения. Так, устройства зафиксировали, что водитель этих машин неоднократно превышал скорость и не соблюдал другие правила.
«Например, 17 апреля на севере Москвы в Беговом районе было зафиксировано нарушение сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений автомобилем Mercedes-Benz GL350», — сообщает инсайдер.
Возможно, противоправные действия Павла Прилучного на дороге каким-то образом связаны с предстоящим разводом. Актер расстался с супругой Агатой Муцениеце. Некоторое время поклонники пары тешили себя надеждой, что звезды решат отмотать историю назад, но тщетно. Все попытки супругов сойтись заканчивались новыми скандалами, речь шла даже о рукоприкладстве со стороны главы семейства.
Ранее 5-tv.ru разбирался в вопросе: Муцениеце обвинила Прилучного в рукоприкладстве. Правда это или пиар-ход?
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