Прилучный за время самоизоляции нахватал штрафов на крупную сумму

Российский актер Павел Прилучный в самоизоляции умудрился получить штрафов на общую сумму 19,5 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на источник пишет КР.RU.

Автомобили Range Rover и Mercedes-Benz, принадлежащие звезде сериала «Мажор», стали все чаще попадать в объективы дорожных камер видеонаблюдения. Так, устройства зафиксировали, что водитель этих машин неоднократно превышал скорость и не соблюдал другие правила.

«Например, 17 апреля на севере Москвы в Беговом районе было зафиксировано нарушение сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений автомобилем Mercedes-Benz GL350», — сообщает инсайдер.

Возможно, противоправные действия Павла Прилучного на дороге каким-то образом связаны с предстоящим разводом. Актер расстался с супругой Агатой Муцениеце. Некоторое время поклонники пары тешили себя надеждой, что звезды решат отмотать историю назад, но тщетно. Все попытки супругов сойтись заканчивались новыми скандалами, речь шла даже о рукоприкладстве со стороны главы семейства.

Ранее 5-tv.ru разбирался в вопросе: Муцениеце обвинила Прилучного в рукоприкладстве. Правда это или пиар-ход?