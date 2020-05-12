Родион Газманов прокомментировал новость о рождении сына

Внимание желтой прессы не раз докучало сыну народного артиста Олега Газманова Родиону. Об этом молодой певец рассказал в интервью порталу «Дни.ру». Он и его отец становились героями газетных «уток».

«Если я прочел в интернете о каком-то событии в жизни отца, о котором не знаю, скорее всего, это будет обман. Только однажды, когда написали, будто отец разбился в аварии, я тут же позвонил ему, чтобы удостовериться, что все нормально», — вспомнил Газманов-младший.

По мнению Родиона, уровень нынешней прессы оставляет желать лучшего: недобросовестные журналисты неоднократно распускали заведомо ложные слухи вокруг его семьи, допуская, к тому же, массу ошибок в текстах.

Когда-то молодой человек обижался на таких представителей СМИ, но с годами перестал обращать внимания. Лишь сейчас он вынужденно отреагировал на очередной фейк после участившихся в последнее время к нему вопросов. Недавно в сети появилась информация, что год назад у Родиона родился сын. Его матерью якобы стала помощница певца Василина Краснослободцева.

«Детей у меня пока нет. Василина Краснослободцева — моя хорошая подруга, коллега. Мы вместе работаем, пишем всей командой песни, ездим на гастроли, и нам хватает рабочих приключений, чтобы еще заводить романтические отношения. Это самый верный путь разрушить то, что мы так долго создавали», — уточнил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия вступилась за сына Плющенко. Певица выступила против клеветы на наследника российского фигуриста и продюсера Яны Рудковской.