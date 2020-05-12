Глава Петербурга пообещал наградить медиков больницы Святого Георгия за героизм
Сегодня утром пожар в медучреждении унес жизни пяти человек.
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Фото, видео: ВКонтакте @Александр Беглов, EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что отличившиеся при спасении пациентов медики больницы Святого Георгия будут представлены к наградам. Об этом глава города рассказал на своей странице ВКонтакте. Он отметил, что сегодня весь мир празднует Международный день медицинской сестры.
«Так случилось, что именно в этот день медицинским сестрам больницы Святого великомученика Георгия пришлось проявить не только свои лучшие профессиональные и человеческие качества, но и героизм. Отличившиеся сегодня медики будут представлены к наградам», — сказал Беглов.
По словам губернатора Северной столицы, работа медицинских сестер — это «ежедневный подвиг» и «ключ к победе над эпидемией».
Возгорание в больнице Святого Георгия произошло около 6 часов утра. На шестом этаже загорелось реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В результате происшествия пять человек погибли.
По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электрооборудования. По словам главы Санкт-Петербурга, загорелся один из аппаратов ИВЛ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пациент петербургской больницы рассказал о пожаре.
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