Сильное задымление и гарь: пациент петербургской больницы рассказал о пожаре
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность аппарата ИВЛ. Жертвами происшествия стали пять человек.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС России
Пациент больницы Святого Георгия в Петербурге, где накануне произошел пожар, унесший жизни пяти человек, в интервью 5-tv.ru рассказал о случившемся.
«Я спал, зашел медбрат, разбудил, сказал: „Вставайте, пожар, выходим, возьмите документы и маски“. Вышли в коридор из палаты. Там гарь. Медики быстро всех собрали, провели через задымление, помогли по лестнице спуститься. Где-то в 6.40 мы внизу сидели, раздали одеяло, халаты, водичку», — поделился Сергей Никифоров.
Он отметил, что сотрудники МЧС сработали быстро и слаженно, возгорание было ликвидировано, и уже примерно через 1,5 часа пациенты смогли вернуться в отделение.
«Молодцы, медики! Выше всяких похвал! Сработали очень четко, организовано. <…> Там было задымление сильное, они помогли пройти через этот дым», — отметил пациент.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росздравнадзор принял решение проверить аппараты ИВЛ в больнице Петербурга.
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