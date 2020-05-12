По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность аппарата ИВЛ. Жертвами происшествия стали пять человек.

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Фото, видео: ТАСС / МЧС России

Пациент больницы Святого Георгия в Петербурге, где накануне произошел пожар, унесший жизни пяти человек, в интервью 5-tv.ru рассказал о случившемся.

«Я спал, зашел медбрат, разбудил, сказал: „Вставайте, пожар, выходим, возьмите документы и маски“. Вышли в коридор из палаты. Там гарь. Медики быстро всех собрали, провели через задымление, помогли по лестнице спуститься. Где-то в 6.40 мы внизу сидели, раздали одеяло, халаты, водичку», — поделился Сергей Никифоров.

Он отметил, что сотрудники МЧС сработали быстро и слаженно, возгорание было ликвидировано, и уже примерно через 1,5 часа пациенты смогли вернуться в отделение.

«Молодцы, медики! Выше всяких похвал! Сработали очень четко, организовано. <…> Там было задымление сильное, они помогли пройти через этот дым», — отметил пациент.

Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге вспыхнул около шести утра 12 мая. Возгорание произошло на шестом этаже в реанимационном отделении, где находилось 20 человек, лечившихся от коронавируса. Пять из них спасти не удалось. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. По предварительной версии, причиной инцидента стало короткое замыкание в аппарате ИВЛ «Авента-М». В медучреждении сообщили, что до конца расследования данное оборудования для лечения пациентов использоваться не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росздравнадзор принял решение проверить аппараты ИВЛ в больнице Петербурга.

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