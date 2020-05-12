Певцу надоело сидеть дома в «не выгулянных нарядах».

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Фото, видео: Instagram @shuramedvedev

Певец Шура опубликовал в Instagram уморительное видео, в котором потанцевал в подъезде в необычном наряде. В ролике звезда «зажег» на каблуках и в сверкающем черно-белом платье, держа при этом в руках швабру и китайский веер. Очевидно соблюдение режима самоизоляции исполнителю дается с трудом.

«Когда концерты на карантине, а наряды остались не выгулянными! Думаю, почему не пройтись на лестничной площадке нарядным, а в спутницы взял швабру! Мне кажется, самое то!» — написал знаменитость в микроблоге.

Развлечение Шуры привело в восторг его подписчиков. Фанаты в очередной раз восхитились чувством юмора и бесконечной самоиронией кумира. Всего за час забавный ролик посмотрели более 15 тысяч пользователей. Поклонники оставили под видео множество комментариев, в которых хвалили любимца и призывали его «не останавливаться».

«Виртуоз!»

«Талантливый человек — талантлив во всех ипостасях»;

«Ты — огонь!»

«Молодец! И чистоту навел и нас порадовал!» — написали фолловеры.

Однако нашлись среди подписчиков Шуры и те, кто его нового «арт-перфоманса» не оценил.

«Совсем с ума сошел!..» — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Шура насмешил поклонников видео с тележкой.

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