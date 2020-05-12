Шура продефилировал по подъезду в сверкающем платье и со шваброй наперевес
Певцу надоело сидеть дома в «не выгулянных нарядах».
Закрыть
Смотрите также:
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @shuramedvedev
Певец Шура опубликовал в Instagram уморительное видео, в котором потанцевал в подъезде в необычном наряде. В ролике звезда «зажег» на каблуках и в сверкающем черно-белом платье, держа при этом в руках швабру и китайский веер. Очевидно соблюдение режима самоизоляции исполнителю дается с трудом.
«Когда концерты на карантине, а наряды остались не выгулянными! Думаю, почему не пройтись на лестничной площадке нарядным, а в спутницы взял швабру! Мне кажется, самое то!» — написал знаменитость в микроблоге.
Развлечение Шуры привело в восторг его подписчиков. Фанаты в очередной раз восхитились чувством юмора и бесконечной самоиронией кумира. Всего за час забавный ролик посмотрели более 15 тысяч пользователей. Поклонники оставили под видео множество комментариев, в которых хвалили любимца и призывали его «не останавливаться».
«Виртуоз!»
«Талантливый человек — талантлив во всех ипостасях»;
«Ты — огонь!»
«Молодец! И чистоту навел и нас порадовал!» — написали фолловеры.
Однако нашлись среди подписчиков Шуры и те, кто его нового «арт-перфоманса» не оценил.
«Совсем с ума сошел!..» — заявил хейтер.
Ранее 5-tv.ru писал, что певец Шура насмешил поклонников видео с тележкой.
Читайте также
53%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?