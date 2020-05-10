Клип Little Big на трек «Hypnodancer» попал в тренды YouTube в 26 странах мира
За два дня музыкальное видео посмотрели более 12 миллионов пользователей.
Фото, видео: Instagram @littlebigband,
В официальном Instagram-аккаунте Little Big сообщили, что клип группы на трек «Hypnodancer» попал в тренды YouTube сразу в 26 государствах.
За два дня музыкальное видео посмотрели более 12 миллионов пользователей. В российском YouTube клип находится на 13 месте во вкладке «в тренде».
Недавно еще один ролик петербургской рейв-группы стал самым просматриваемым русским видео. Клип на песню Go Bananas набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube.
Из-за пандемии коронавируса Little Big не смогли поехать на «Евровидение-2020», однако клип, подготовленный музыкантами для этого фестиваля, до сих пор продолжает набирать просмотры. В настоящий момент его посмотрели более 90 миллионов человек.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробный материал о петербургской группе Little Big: как «раздолбаи из народа» пробились на «Евровидение».
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