Депутаты Госдумы, которые также вернулись после вынужденного простоя на работу, в приоритетном порядке начали рассматривать дополнительные антикоронавирусные меры. Обстановка в парламенте соответствующая, все народные избранники в масках, многие в перчатках.

Среди принятых инициатив — в первом чтении важнейшая поправка, которая позволяет арендаторам досрочно и без штрафов, расторгать договор аренды. Если доход снизился более чем наполовину из-за коронавируса, и даже задаток, если он был внесен, подлежит возврату в полном объеме.

«Мы предлагаем внести соответствующие изменения и сбалансировать интересы арендодателей и арендаторов, чтобы не допускать выкручивание рук одними другим», — заявил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Вместе с тем, в Думе также в первом чтении был принят законопроект, который вряд ли обрадует многих россиян — авиакомпаниям и турагентам разрешили не возвращать «живые деньги» за билеты на отмененные во время пандемии рейсы. Вместо этого узаконивается система ваучеров, прав на вылеты в дальнейшем на потраченную сумму.

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