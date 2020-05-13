Поправка к закону, позволяющая предпринимателям досрочно и без штрафов, расторгать договор аренды, прошла первое чтение.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Гордеев, 5-tv.ru

Депутаты Госдумы, которые также вернулись после вынужденного простоя на работу, в приоритетном порядке начали рассматривать дополнительные антикоронавирусные меры. Обстановка в парламенте соответствующая, все народные избранники в масках, многие в перчатках.

Среди принятых инициатив — в первом чтении важнейшая поправка, которая позволяет арендаторам досрочно и без штрафов, расторгать договор аренды. Если доход снизился более чем наполовину из-за коронавируса, и даже задаток, если он был внесен, подлежит возврату в полном объеме.

«Мы предлагаем внести соответствующие изменения и сбалансировать интересы арендодателей и арендаторов, чтобы не допускать выкручивание рук одними другим», — заявил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Вместе с тем, в Думе также в первом чтении был принят законопроект, который вряд ли обрадует многих россиян — авиакомпаниям и турагентам разрешили не возвращать «живые деньги» за билеты на отмененные во время пандемии рейсы. Вместо этого узаконивается система ваучеров, прав на вылеты в дальнейшем на потраченную сумму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подать заявку о выплате 10 тысяч рублей на ребенка через Госуслуги.

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