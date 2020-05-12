Госдума в первом чтении разрешила возвращать туристам ваучеры вместо денег

Законопроект о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии приняла сегодня в первом чтении Госдума. К слову, депутаты сами пришли на заседание в масках и в перчатках. Прежде всего помогать будут наиболее пострадавшим отраслям.

Так, законопроект автоматически продлевает лицензии в сфере туризма и разрешает возвращать деньги за авиабилеты и путевки не наличными, а ваучерами на поездки. Предусмотрены и другие меры.

И сегодня же в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штрафы для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан. Чиновникам придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей.

Инициатива возникла после череды скандалов, когда представители региональных властей не стеснялись в выражениях. Кроме того, депутаты предлагают приравнять оскорбления в интернете к публичному унижению, за что предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей.