Как подать заявку о выплате 10 тысяч рублей на ребенка через Госуслуги — простая инструкция
Заявления о выплатах на детей принимаются с 12 мая по 1 октября. Деньги родителям начнут переводить с 1 июня.
Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам 11 мая объявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление через портал Госуслуги. 5-tv.ru написал простую инструкцию о том, как это сделать.
Чтобы воспользоваться изложенным ниже методом, нужно иметь аккаунт на Госуслугах. Если у вас его нет — зарегистрируйтесь и получите подтвержденную учетную запись. После входа на сайт нужно найти вкладку «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет». Для этого есть два пути.
- Нажать вверху страницы на раздел «Услуги», затем выбрать «Семья и дети» и уже там перейти по вкладке «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет»;
- Пролистать страницу до раздела «Популярные услуги», где искомый пункт в настоящее время расположен на самой первой строчке.
Перейдя по нужной ссылке, пользователь увидит перед собой карточку услуги с небольшой инструкцией. Справа от нее будет находиться синяя кнопка «Получить услугу». Нужно на нее кликнуть, чтобы перейти к непосредственному оформлению заявки.
Далее потребуется ввести свои личные данные в пяти блоках.
- Свои фамилию, имя, отчество, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и номер телефона;
- Паспортные данные: серию, номер, дату и место выдачи, а также код подразделения;
- Адрес фактического проживания;
4. Сведения о ребенке, на которого получаете выплату: фамилию, имя, отчество, дату рождения и СНИЛС, а также номер актовой записи о рождении ребенка (его можно найти в свидетельстве о рождении), дату выдачи свидетельства и название выдавшего его органа ЗАГС.
Важно: в одной форме можно подать заявление на выплату сразу на нескольких детей в возрасте от трех до 16 лет. Чтобы ввести данные второго ребенка, нужно нажать на синюю кнопку «Добавить ребенка».
- Реквизиты для перечисления оплаты. Здесь потребуется ввести БИК или название вашего банка, его корреспондентский счет, а также свой банковский счет.
Важно: номер банковской карты и номер банковского счета — это разные вещи. Нужен именно номер счета — он 20-значный. Выплата не может осуществляться на счет другого человека — только заявителя.
После ввода всех данных нужно внимательно их перепроверить, при необходимости исправить, после чего нажать на синюю кнопку «Отправить».
Решение по выплате принимается в течение пяти рабочих дней. Уведомление о нем придет через портал Госуслуг. Деньги поступят на банковский счет, указанный в заявлении. Переводить средства начнут с 1 июня. Получение выплаты в отделениях Почты РФ не предусмотрено.
Как сообщал 5-tv.ru, выплаты 10 тысяч рублей смогут получить родители почти 22 миллионов маленьких россиян. Заявления принимаются с 12 мая по 1 октября. Выплата носит единовременный характер, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
Читайте также
53%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?