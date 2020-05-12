Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам 11 мая объявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление через портал Госуслуги. 5-tv.ru написал простую инструкцию о том, как это сделать.

Чтобы воспользоваться изложенным ниже методом, нужно иметь аккаунт на Госуслугах. Если у вас его нет — зарегистрируйтесь и получите подтвержденную учетную запись. После входа на сайт нужно найти вкладку «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет». Для этого есть два пути.

Нажать вверху страницы на раздел «Услуги», затем выбрать «Семья и дети» и уже там перейти по вкладке «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет»; Пролистать страницу до раздела «Популярные услуги», где искомый пункт в настоящее время расположен на самой первой строчке.

Перейдя по нужной ссылке, пользователь увидит перед собой карточку услуги с небольшой инструкцией. Справа от нее будет находиться синяя кнопка «Получить услугу». Нужно на нее кликнуть, чтобы перейти к непосредственному оформлению заявки.

Далее потребуется ввести свои личные данные в пяти блоках.

Свои фамилию, имя, отчество, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и номер телефона; Паспортные данные: серию, номер, дату и место выдачи, а также код подразделения; Адрес фактического проживания;

4. Сведения о ребенке, на которого получаете выплату: фамилию, имя, отчество, дату рождения и СНИЛС, а также номер актовой записи о рождении ребенка (его можно найти в свидетельстве о рождении), дату выдачи свидетельства и название выдавшего его органа ЗАГС.

Важно: в одной форме можно подать заявление на выплату сразу на нескольких детей в возрасте от трех до 16 лет. Чтобы ввести данные второго ребенка, нужно нажать на синюю кнопку «Добавить ребенка».

Реквизиты для перечисления оплаты. Здесь потребуется ввести БИК или название вашего банка, его корреспондентский счет, а также свой банковский счет.

Важно: номер банковской карты и номер банковского счета — это разные вещи. Нужен именно номер счета — он 20-значный. Выплата не может осуществляться на счет другого человека — только заявителя.

После ввода всех данных нужно внимательно их перепроверить, при необходимости исправить, после чего нажать на синюю кнопку «Отправить».

Решение по выплате принимается в течение пяти рабочих дней. Уведомление о нем придет через портал Госуслуг. Деньги поступят на банковский счет, указанный в заявлении. Переводить средства начнут с 1 июня. Получение выплаты в отделениях Почты РФ не предусмотрено.

Как сообщал 5-tv.ru, выплаты 10 тысяч рублей смогут получить родители почти 22 миллионов маленьких россиян. Заявления принимаются с 12 мая по 1 октября. Выплата носит единовременный характер, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.