Жители дома в Москве, где рухнули перекрытия, давно жаловались чиновникам на состояние здания
Пострадавших при обрушении нет. Жителей верхних этажей, оказавшихся заблокированными в собственных квартирах, эвакуировали с помощью автолестниц.
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Фото, видео: РИА Новости / Юрий Лашов, 5-tv.ru
В Москве следователи осматривают пятиэтажку, где сегодня рухнули перекрытия. Жители оказались заблокированы в собственных квартирах, чтобы добраться до них, спасателям пришлось использовать пожарную лестницу. Даже беглого осмотра специалистам хватило, чтобы понять — дом может обрушиться в любой момент. С места происшествия репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Олькова.
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