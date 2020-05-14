«Кот Базилио»: Джиган в клетчатом костюме удивил фанатов
Рэпер решил сменить свой стиль.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Джиган неожиданно решил сменить имидж, чем удивил своих фанатов. Он выложил в свой профиль в Instagram фото, где предстал в клетчатом костюме «с отливом» и темных солнцезащитных очках. На запястье у рэпера красуются часы на металлическом браслете.
«Бодрое утро!» — подписал фото Джиган.
Подписчики позитивно отреагировали на такой необычный для рэпера образ. Они сравнили его с разными популярными актерами и персонажами, а также отметили, что Джигану очень идет такой стиль.
«Джиган, ты вылитый Конор»;
«Класс костюмчик. Тебе идет»;
«Дон Карлионе»;
«Кот Базилио в сборе, ждет свою лису»
«Реал мэн!» — написали фанаты.
В последнее время Джиган взялся за голову: начал активно заниматься воспитанием детей, засыпать Оксану Самойлову признаниями в любви и даже завязал с запрещенными веществами. Может, смена имиджа — еще одна составляющая неожиданно «хорошего» Джигана? Фанаты теряются в догадках: надолго ли хватит популярного рэпера?
Однако все последние действия и слова многодетного отца возымели эффект — Джиган прощен и снова вернулся в семью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самойлова и Джиган после скандала уединились на даче на майские праздники.
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