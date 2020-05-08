Снова вместе? Самойлова и Джиган после скандала уединились на даче на майские праздники
Поклонники четы пришли в восторг, увидев одинаковые сторис в Instagram супругов.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
«И все-таки они вместе!» — такие лозунги в пятницу утром, 8 мая, стали появляться в Instagram рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой поочередно. Поклонники звезд провели масштабное расследование и заключили, что после крупного скандала и официального заявления о разводе влюбленные продолжают вместе жить, отдыхать, воспитывать детей и даже сажать деревья.
Так, на крамольную мысль о воссоединении пары их поклонников сначала натолкнули видео из сторис Самойловой. Звезда засняла момент приезда на дачу вместе с детьми, а затем рассказала фанатам, что собирается сажать кустарники.
«У меня сегодня лучший день! Сегодня мы будем засаживать, малину, голубику, жимолость, смородину, крыжовник! Шикарно!» — восхищенно демонстрировала происходящее Оксана.
Спустя несколько минут подобные кадры появились и в профиле Джигана. Конечно, рэпер не показывал лицо супруги, стараясь избегать «неловких» моментов, однако также хвастался новыми приобретениями.
Как долго продлиться семейная идиллия? Возможно ли, что Оксана Самойлова заберет заявление о разводе и решит «начать все с нуля»? Доподлинно неизвестно. Однако многие надеются, что влюбленные вновь начнут слушать и слышать друг друга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган публично признался в любви Оксане Самойловой после громкого скандала.
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