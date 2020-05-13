Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о росте смертности из-за алкоголя в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим встал вопрос о том, стоит ли повышать возраст продажи спиртных напитков до 21 года. Психиатр и нарколог Алексей Казанцев в интервью 5-tv.ru прокомментировал соответствующую инициативу.

«Разница между 18-летним и 21-летним такова: первично, это формирование скелета и внутренних органов, у мужчин оно заканчивается в 20-21 год. Женщины начинают раньше формироваться. Юношество у нас до 20 лет. С 21 года все-таки идет стабильный период взросления. В 21 год уже четко сформированы морально-этические нормы. Человек четко может сказать „нет“. <…> Большая часть уже не берет денег у родителей и начинает жить самостоятельно, что нехарактерно для 18 лет, так как в этом возрасте в РФ только заканчивают школу. <…> Действует любопытство, все хочется попробовать», — пояснил специалист.

По мнению медика, человек полностью формируется нравственно и физически только к 21 году, поэтому во многих странах законодательно закреплено продавать алкоголь молодым людям именно с этого возраста. Такие меры позволят избежать массового употребления спиртного подростками, которое можно заметить в России сейчас, считает эксперт.

Казанцев подчеркнул, что между влиянием алкоголя на 18-летнего и 21-летнего человека, безусловно, существует разница.

«В 18 лет внутренние органы до конца не сформированы, мышечные корсет не сформирован и не сформирована костная система. <…> Также структура головного мозга находится на этапе развития, формирования и так далее. Этот период самый необходимый для обучения, познания мира. <…> Алкоголь при употреблении особенно в больших количествах приводит к нарушениям функций головного мозга, интеллектуально-мыслительных процессов и, соответственно, затрудняет обучение», — предупредил нарколог.

Он напомнил, что сейчас среди молодежи популярна тенденция следовать здоровому образу жизни. Многие занимаются активными видами спорта, например, паркуром, с которыми алкоголь несовместим. Поэтому Казанцев полагает, что с повышением возраста продажи спиртного вряд будет наблюдаться рост его употребления среди молодого поколения, которое может стремиться к «запретному плоду».

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