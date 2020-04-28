«Спасители в белых халатах»: отец Хабиба Нурмагомедова поблагодарил врачей за оказанную помощь

Первый пост Абдулманапа Нурмагомедова после госпитализации появился на его странице в Instagram. Тренер и отец российского бойца смешанного стиля (MMA), действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова выразил слова благодарности медицинским работникам за приложенные усилия и поздравил с Днем работников скорой медицинской помощи.

«Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах», — написал он.

Instagram @abdulmanap.nurmagomedov

25 апреля стало известно, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию. Два дня до этого тренер переносил болезнь на ногах, уточнил спортивный комментатор Рамазан Рабаданов. Годом ранее Нурмагомедов-старший перенес операцию на сердце.

Ранее 5-tv.ru писал, что ветеран MMA и киноактер Олег Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова.