ТОП-7 ошибок, из-за которых женщина постареет уже к 45 годам

|
Ниса Мурзанаева
9 718

Некоторые начинают считать себя «старой» после 25 лет. Другие — выглядят сногсшибательно и после 50-ти. А к кому относитесь вы?

ТОП-7 ошибок, из-за которых женщина постареет уже к 45 годам

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Никому на свете еще не удавалось обмануть время. Годы идут, а порой кажется, что они буквально летят. Кто-то относится к надвигающейся старости с пассивной агрессией, а кто-то активно скупает подростковую одежду или бросается в объятия юных любовников. Лишь немногие способны отнестись к своему возрасту, как к бонусу. Femmie.ru перечислил женские ошибки, из-за которых они стареют раньше, чем им бы этого хотелось.

Отказ от чувств

«Прости, но нам надо расстаться, я — серьезный человек, мне не 17». Вот только влюбленность — чувство свойственное и 17-летним, и 75-летним людям. Оно окрыляет и творит чудеса. Походка женщины, испытывающей романтические чувства, становится легкой, осанка исправляется, а глаза горят. Любовь отпугивает старость, поэтому не отказывайте себе в этом бесплатном чудо-средстве.

Отсутствие спорта

Физическая активность гарантирует вам хорошую кожу, подтянутую фигуру и постоянный заряд бодрости. Отказ от спорта — это настоящее преступление против женской красоты и молодости.

Разочарование в увлечениях

Некоторые считают, что в старости уже «не комильфо» пробоваться в театральных постановках, ходить на латиноамериканские танцы или еще что-нибудь в этом роде. Люди отказываются от старых увлечений, не приобретая при этом новых. Но доказано — обладатели любимого хобби с годами не теряют отличной памяти и менее склонны к нарушениям мозговой активности. Поэтому если вам надоело вязать спицами — начните вышивать крестиком.

Советчица

Взгляды некоторых с годами становится зашоренными. Они начинают поучать «молодежь» и стараются дать как можно больше советов своим близким, даже если те их об этом не просили. Вот только анекдотичной сварливой старушкой на лавочке у подъезда быть никому не хочется. Зрелые годы — лучший возраст для самообразования, получения новых знаний и навыков. Развивайтесь, а не растрачивайте себя на ненужные советы.

Чрезмерная экономия

Попросту — скупость. Нет более печального зрелища, нежели женщина в годах, сидящая в старой одежке над тарелкой с дешевой вермишелью, в тайне радующаяся спрятанной под комод баночке с «заначкой». Во-первых, с собой не унесешь, а во-вторых, чрезмерной экономией вы перекрываете энергию изобилия в своей жизни. Деньги на то и изобретены, чтобы их тратить.

Недосып

Давно известно, что тот, кто не высыпается — пытается компенсировать потраченную во время бодрствования энергию калорийными продуктами. В связи с перееданием у женщины увеличивается вес. Она начинает нервничать и переживать, что приводит к появлению нежелательных морщин на лице. И вот результат — недостаток сна сделал из вас невротичную старушку.

Плохая прическа

Девушкам в молодости идут практически любые прически. Чего не скажешь о более зрелых годах. В какой-то момент следует обратиться за помощью к профессиональным стилистам. Иначе может получиться так, что ваши неправильно уложенные волосы прибавят +20 к вашему реальному возрасту.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы фразы, которые выдают возраст женщины.

+9° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.85
-0.34 86.30
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Марсоход Perseverance добыл первый образец грунта с планеты
8:38
На ВЭФ подписали соглашение о строительстве крупного города Спутник вблизи Владивостока
8:33
ТОП-7 ошибок, из-за которых женщина постареет уже к 45 годам
8:23
Пельмени возглавили список самых некачественных товаров в России
8:20
Россия самостоятельно профинансирует создание новейшего истребителя Checkmate
8:16
Поклонники поймали Волочкову на «надувательстве» с фотографией с линейки

Сейчас читают

Пять упражнений, чтобы похудеть: что нужно делать, комментарии тренера
Российские спортсмены преодолели отметку в 100 медалей Паралимпиады
Чушь собачья: немцы пришли в гнев от заявлений Украины и США по СП-2
Выздоравливающая певица МакSим дала наставления дочери-первокласснице
Свадьбы, разводы и приключения: китайский гороскоп на сентябрь 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака