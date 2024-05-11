Суд заключил под стражу влетевшего в Троицкий мост в Петербурге лихача

Фигурант дела уже признал вину и раскаялся.

Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 24 июня Ибрагима Исламова, который 25 апреля на арендованном автомобиле Porsche въехал в раздвижную часть Троицкого моста. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Действия мужчины, как отмечается, переквалифицированы со статьи УК «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» на «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью». Лебедева напомнила, что пассажирка Porsche в результате ДТП получила травмы.

С ней Исламов, как следует из показаний, познакомился примерно за 15 минут до аварии в кальянной. Фигурант дела уже признал вину и раскаялся.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве был задержан водитель Porsche, который в конце апреля устроил ДТП на Троицком мосту в Петербурге. На арендованной машине лихач промчался на красный свет и врезался в крылья переправы — в этот момент мост был еще разведен.