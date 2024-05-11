В Курской области средства РЭБ перехватили два украинских БПЛА

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов.

В Курской области средства РЭБ перехватили два украинских БПЛА

Фото: Невар Виталий

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Курской области два украинских дрона были перехвачены средствами РЭБ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», — написал политик в Telegram-канале.

При обнаружении БПЛА нельзя его трогать и приближаться к нему - необходимо сообщить об обнаружении спецслужбам, напомнил Старовойт. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР заявили о возможном использовании ВСУ ракет ATACMS для удара по нефтебазе.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
11 мая
Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ под Белгородом
10 мая
В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома
10 мая
Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России
10 мая
Украинский дрон ударил по НПЗ в Калужской области
9 мая
Глава Башкирии заявил об атаке беспилотника по промзоне в Салавате
9 мая
ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Анапой
6 мая
ВСУ ударили дронами по машинам под Белгородом: шесть человек погибли
3 мая
Украинский беспилотник атаковал газозаправочную станцию в Белгородской области
2 мая
Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Крымом
2 мая
Силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над регионами России
+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
В Курской области средства РЭБ перехватили два украинских БПЛА
4:56
Артиллеристы армии России уничтожили гаубицу М777 в зоне спецоперации
4:27
Суд заключил под стражу влетевшего в Троицкий мост в Петербурге лихача
3:58
Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах
3:29
Стали известны главные признаки взлома смартфона
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Камера внутри салона сняла последние секунды поездки упавшего в Мойку автобуса
Время заявить о себе: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 мая
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео