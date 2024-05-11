В Курской области средства РЭБ перехватили два украинских БПЛА
Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов.
Фото: Невар Виталий
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области два украинских дрона были перехвачены средствами РЭБ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в поселке Тим перехвачены два украинских БПЛА самолетного типа. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», — написал политик в Telegram-канале.
При обнаружении БПЛА нельзя его трогать и приближаться к нему - необходимо сообщить об обнаружении спецслужбам, напомнил Старовойт.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР заявили о возможном использовании ВСУ ракет ATACMS для удара по нефтебазе.
- 11 мая
- Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ под Белгородом
- 10 мая
- В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома
- 10 мая
- Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России
- 10 мая
- Украинский дрон ударил по НПЗ в Калужской области
- 9 мая
- Глава Башкирии заявил об атаке беспилотника по промзоне в Салавате
- 9 мая
- ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Анапой
- 6 мая
- ВСУ ударили дронами по машинам под Белгородом: шесть человек погибли
- 3 мая
- Украинский беспилотник атаковал газозаправочную станцию в Белгородской области
- 2 мая
- Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Крымом
- 2 мая
- Силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над регионами России
Читайте также
93%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?