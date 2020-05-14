«Немыслимо!» — Прелести «русской Кардашьян» раззадорили подписчиков
Модель Анастасия Квитко по традиции выложила в сеть откровенное фото.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Российская модель Анастасия Квитко, более известная общественности как «русская Кардашьян», на своей странице в Instagram порадовала пользователей со всего мира новым откровенным фото. На снимке, сделанном у бассейна, 25-летняя уроженка Калининграда позирует в белоснежном бикини с распущенными волосами.
«Купальник», — коротко подписала фото Анастасия Квитко.
Аппетитные формы нашей соотечественницы раззадорили подписчиков и спровоцировали мужскую половину юзеров на массу откровенных комплиментов. Среди комментариев на разных языках все чаще встречаются отзывы россиян.
«Анастасия, вы немыслимо красивы! Вы сексуальны! Вы прекрасны!»
«Привет, крошка! Могу промолвить только одно — прекрасна!»
«Красотуля!»
«Вау, какая грудь!»
«Ух, ты!.. А купальничек — класс!» — восхищаются поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прелести «русской Кардашьян» едва уместились в ее новом мини-бикини.
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