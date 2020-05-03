Фото: Прелести «русской Кардашьян» едва уместились в ее новом мини-бикини
Модель Анастасия Квитко порадовала подписчиков очередным откровенным снимком.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Российская модель Анастасия Квитко, более известная в сети как «русская Кардашьян», на своей странице в Instagram опубликовала очередной откровенный снимок, чем несказанно порадовала подписчиков.
На снимке 25-летняя девушка позирует в новом черном мини-бикини на диване. При этом, аппетитные прелести модели едва умещаются в плавательный наряд.
«Купальник», — коротко озаглавила публикацию Анастасия Квитко.
Десятимиллионный конгломерат подписчиков знаменитости воспринял новое фото «на ура». Многочисленные красноречивые комментарии с комплиментами — этому подтверждение.
«Ты выглядишь просто великолепно и потрясающе»;
«Вот это красота!»
«Вы бесконечно красивы и прекрасны, леди!»
«Вау! Какой приятный сюрприз!»
«Твоя фигура — лучшая в мире!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» в бикини-ниточках впечатлила фанатов пышными формами.
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