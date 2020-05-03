Фото: Прелести «русской Кардашьян» едва уместились в ее новом мини-бикини

Российская модель Анастасия Квитко, более известная в сети как «русская Кардашьян», на своей странице в Instagram опубликовала очередной откровенный снимок, чем несказанно порадовала подписчиков.

На снимке 25-летняя девушка позирует в новом черном мини-бикини на диване. При этом, аппетитные прелести модели едва умещаются в плавательный наряд.

«Купальник», — коротко озаглавила публикацию Анастасия Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko

Десятимиллионный конгломерат подписчиков знаменитости воспринял новое фото «на ура». Многочисленные красноречивые комментарии с комплиментами — этому подтверждение.

«Ты выглядишь просто великолепно и потрясающе»;

«Вот это красота!»

«Вы бесконечно красивы и прекрасны, леди!»

«Вау! Какой приятный сюрприз!»

«Твоя фигура — лучшая в мире!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» в бикини-ниточках впечатлила фанатов пышными формами.