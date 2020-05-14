Депутаты ЗАКСа Ленобласти требуют двойного увеличения компенсации за использование личного автомобиля

В Ленинградской области чиновники не хотят ездить на работу за свой счет и требуют вдвое увеличить себе компенсацию за использование личного автомобиля. Расценки депутаты Заксобрания посчитали по максимуму — учли техобслуживание дорогих иномарок, страховку и подросшие цены на топливо.

Насколько обоснованы такие аппетиты чиновников, пытался разобраться корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

Депутат ЗАКСа Ленинградской области Андрей Шаронов приехал в свой округ — на этот раз, чтобы раздать продукты многодетным семьям и пенсионерам. Если верить народному избраннику, проехать ради избирателей пару сотен километров для него привычное дело. Вот только ездит депутат Шаронов за казенный счет. За использование личного транспорта ему и еще 18 депутатам каждый месяц перепадает из бюджета почти 20 тысяч рублей, но этих денег народным избранникам не хватает.

«Я трачу порядка 30 тысяч только на бензин, плюс расходные материалы — помыть машину, не поедешь на грязной машине», — жалуется депутат Законодательного собрания Ленинградской области Андрей Шаронов.

Слуги народа предложили увеличить компенсацию вдвое — сразу до 40 тысяч рублей. Бензин подскочил в цене, выросли цены на обслуживание — объясняют депутаты. В честность таких расчетов простой избиратель никак не может поверить.

«Ну, 39 тысяч — 40 тысяч рублей — это порядка 800-900 литров топлива», — подсчитывает таксист Андрей Черных.

Профессиональный таксист Андрей, его машина на смене 24 часа в сутки, но и он тратит на топливо меньше, чем запросили себе депутаты.

«Да я верю, что это Ленинградская область, бывают продолжительные поездки на большие расстояния, но это не ежедневно. Ежедневно — это 800 литров топлива при среднем рабочем дне, ну, 350-400 километров пробега. Это практически нереально», — объясняет таксист Андрей Черных.

Как мы выяснили, обоснование нового расчета стоимости эксплуатации автомобили написали, используя интернет-пост директора одного из интернет-магазинов автозапчастей. Он суммировал страховки КАСКО и ОСАГО, а еще — расходы на техническое обслуживание, прибавил потери стоимости машины и огромный транспортный налог за два года. Включил хранение «железного коня», расходы на топливо при пробеге, замену тормозных колодок. Вышло 2500 рублей в день.

«Да просто решил посчитать, интересно на то время было. Расчеты были сделаны на Audi-6», — пояснил директор интернет-магазина Игорь Яковенко.

Вот только почему избиратель должен оплачивать содержание роскошного лимузина? А ведь депутаты заложили расходы едва ли не по-максимуму.

Мы сделали расчеты для обычного автомобиля. Расход топлива получится 9000 рублей. Плюс ОСАГО — 6000 рублей, техническое обслуживание — десять тысяч рублей. Итого — 25 тысяч рублей. Почти в два раза меньше, чем вышло у депутатов. На наш прямой вопрос — что подумают избиратели, у которых зарплата тысяч 40, о просьбе увеличить доплаты депутатам, народный избранник ответил так:

«Но это не в карман себе, а на служебные расходы, чтобы депутаты могли себе эффективно работать».

Специалисты говорят: компенсировать свои затраты — не лучшее решение, и предлагают депутатам тратить деньги на бензин из своего кармана. Тем более, что доходы позволяют. Получают депутаты в среднем 250 тысяч рублей в месяц. Возможно, учитывая это и подсчитав все «за» и «против», пока депутаты не решились ни сократить расходы на бензин, ни увеличить их. Формулу, по которой рассчитывалась новая компенсация, все же посчитали недостаточно проработанной. К тому же и непонятно, согласятся ли все народные избранники пересаживаться со служебного на личный транспорт — ездить за казенный счет куда приятнее.