Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн постарался ответить на самый популярный вопрос 2020 года.

Пик заболеваемости COVID-19 в России пройден? — мнение эксперта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Возможно ли, что пандемия COVID-19 в России пошла на спад? Однозначный ответ на этот вопрос сегодня вряд ли можно получить. Однако значительное снижение прироста инфицированных коронавирусом, по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, может об этом свидетельствовать.

Так, за последние сутки в стране диагноз COVID-19 поставлен 9 974 пациентам, что на несколько тысяч меньше по сравнению с несколькими днями ранее.

«Судя только по одному показателю снижения количества заболевших за сутки, нельзя с уверенностью сказать о том, что болезнь идет на спад. Однако есть основания так думать: показатель прироста заболевших держится на одном уровне уже примерно 14 дней и находится между 9-11 тысячами человек. Таким образом, можно сказать, что стабилизация у нас есть. Я думаю, это может быть началом спада заболеваемости», — заявил доктор медицинских наук в беседе с URA.RU.

А позже добавил, что ситуация с коронавирусом в России в целом неплоха и значительно отличается от пандемии в той же Италии или США. Однако это, по словам Альтштейна, не повод отменять ограничения. Наоборот, сегодня, как никогда ранее, важно проявить бдительность и осторожность. Ведь любой неосторожный шаг может спровоцировать небывалый рост числа инфицированных COVID-19.

В России к утру 14 мая общее число выявленных инфицированных новым коронавирусом составляет 242 430 человек. Всего с начала распространения COVID-19 выздоровели 48 119 заболевших. Зафиксировано 2 219 летальных исходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские медики обнаружили новые страшные осложнения от COVID-19.

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