Российские врачи обнаружили новые страшные осложнения от коронавируса
Слишком сильный ответ иммунитета на COVID-19 может не только уничтожить легкие человека, но и привести к патологическим изменениям в микрососудах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Медики из центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России выявили у двух пациентов нетипичное течение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
Первого пациента госпитализировали 27 апреля с типичными симптомами коронавируса нового типа — заложенность носа, температура тела около 38 градусов по Цельсию, кашель и легкие в виде «матового стекла». Тест на инфекцию был положительным.
Второй пациент оказался в больнице 3 мая. К тому моменту у него уже развилась двусторонняя пневмония. Остальные симптомы были аналогичными. Тест на COVID-19 также был положительным.
Нетипичные осложнения у обоих пациентов с коронавирусом были выявлены в процессе лечения. У них наблюдалась повышенная температура тела и симптом «острого живота» — сильные резкие боли в животе, связанные с серьезным повреждением органов брюшной полости и раздражением брюшины.
«Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита — наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости. Другие данные за острую хирургическую патологию у обоих пациентов отсутствовали», — говорится в сообщении ФМБА.
Там же отмечается, что результаты обследования двух пациентов позволяют предположить новый вариант течения COVID-19 — с клинической картиной серозного перитонита. Российские врачи считают, что воспаление брюшины может быть частью ответа организма на коронавирус. Они отметили, что столь резкая реакция иммунитета может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что борьба иммунитета с коронавирусом нового типа также может привести к разрушению легких человека. Об этом, в частности, говорил госпитализированный с COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После попадания в больницу он выразил уважение «абсолютно кровожадному» коронавирусу.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 14 мая
- Россияне стали больше тратить денег на продукты питания в самоизоляции
- 14 мая
- В России за сутки выявлено 9 974 новых случаев инфицирования COVID-19
- 14 мая
- NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
- 14 мая
- Сенчукова и Рыбин рассказали, как решают финансовые проблемы
- 14 мая
- Без общих перемен и уроки в разное время — как изменится школа в России
- 14 мая
- Израильский иммунолог объяснил, почему дети легче переносят коронавирус
- 14 мая
- Эксперты предупредили о «сексуальных» вымогательствах в сети
- 14 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 14 мая
- 14 мая
- Доктор Комаровский рассказал, какой корнеплод может защитить от коронавируса
- 14 мая
- Паттинсон отказался качать мышцы в самоизоляции ради роли Бэтмена
Читайте также
93%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?