Слишком сильный ответ иммунитета на COVID-19 может не только уничтожить легкие человека, но и привести к патологическим изменениям в микрососудах.

Российские врачи обнаружили новые страшные осложнения от коронавируса

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Эпидемия коронавируса

Медики из центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России выявили у двух пациентов нетипичное течение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Первого пациента госпитализировали 27 апреля с типичными симптомами коронавируса нового типа — заложенность носа, температура тела около 38 градусов по Цельсию, кашель и легкие в виде «матового стекла». Тест на инфекцию был положительным.

Второй пациент оказался в больнице 3 мая. К тому моменту у него уже развилась двусторонняя пневмония. Остальные симптомы были аналогичными. Тест на COVID-19 также был положительным.

Нетипичные осложнения у обоих пациентов с коронавирусом были выявлены в процессе лечения. У них наблюдалась повышенная температура тела и симптом «острого живота» — сильные резкие боли в животе, связанные с серьезным повреждением органов брюшной полости и раздражением брюшины.

«Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита — наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости. Другие данные за острую хирургическую патологию у обоих пациентов отсутствовали», — говорится в сообщении ФМБА.

Там же отмечается, что результаты обследования двух пациентов позволяют предположить новый вариант течения COVID-19 — с клинической картиной серозного перитонита. Российские врачи считают, что воспаление брюшины может быть частью ответа организма на коронавирус. Они отметили, что столь резкая реакция иммунитета может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что борьба иммунитета с коронавирусом нового типа также может привести к разрушению легких человека. Об этом, в частности, говорил госпитализированный с COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После попадания в больницу он выразил уважение «абсолютно кровожадному» коронавирусу.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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