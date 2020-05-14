Сбербанк напомнил о возможности онлайн-переводов при пандемии

В период, когда выходить из квартиры не рекомендуется, а поход в магазин или по делам начинается с перчаток и маски, как никогда актуальны онлайн-сервисы.

В Сбербанке призвали старшее поколение оставаться дома. А для перевода средств родственникам или друзьям использовать мобильное приложение «Сбербанк-онлайн» или веб-версию, а также просто СМС сообщение. Это безопасно и быстро.

«Уже более месяца мы живем в режиме самоизоляции, и многие привычные вещи для нас изменились, но благодаря новым технологиям, любой человек может легко позаботиться о своих близких без посещения отделения банка, воспользовавшись услугами онлайн-перевода в мобильном приложении, или в веб-версии „Сбербанк-онлайн“, или через короткую смс-команду. Остались вопросы, позвоните с мобильного телефона на короткий номер 900, и сотрудники „горячей линии“ Сбербанка с радостью вам помогут. Больше полезной информации для старшего поколения вы можете найти на портале Активный возраст.рф», – сказал сотрудник Дивизиона «Особенные решения», Блок «Розничный бизнес» ПАО Сбербанк Тимур Гагкуев.

Есть еще один плюс дистанционного перевода — не надо прикасаться к наличным деньгам.

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