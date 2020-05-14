Один человек погиб в результате мощного пожара в восьмиэтажном доме № 32 на Фрунзенской набережной в Москве. Информация об этом поступила в распоряжение 5-tv.ru. Сведения о числе пострадавших уточняются.

5-tv.ru

К данному времени пожарным удалось локализовать огонь. Падающие обломки повредили припаркованный во дворе автомобиль.

РИА Новости сообщает со ссылкой источник в экстренных службах, что спасатели проводят эвакуацию жильцов. Многие из них просят о помощи.

Несколькими минутами ранее 5-tv.ru публиковал видео с места пожара в доме на Фрунзенской набережной. На кадрах видно открытое горение на одном из балконов и поднимающийся в небо столб дыма. Для ликвидации возгорания пожарные использовали автовышку. Пока они заливают огонь водой, с балконов сыпались обломки.