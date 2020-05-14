На кадрах видно открытое горение на балконах и столб дыма. Пожарные пытаются погасить огонь.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Мощный пожар произошел в восьмиэтажном доме № 32 на Фрунзенской набережной в Москве. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места происшествия, на котором видно борьбу пожарных с огнем.

На кадрах видно открытое горение на одном из балконов и поднимающийся в небо столб дыма. Для ликвидации возгорания пожарные использовали автовышку. Пока они заливают огонь водой, с балконов сыплются разные вещи.

Как сообщал 5-tv.ru, жильцы дома на Фрунзенской набережной просят о помощи. Площадь пожара и число пострадавших уточняются. Отмечалось, что горящий дом относится к элитным — так называемая «сталинка».

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