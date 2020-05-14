Симона Юнусова ответила злопыхателям, решившим, что отняла внучек у их матерей.

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Фото, видео: Instagram @simona280

Мать знаменитого рэпера Тимати хочет удалиться из Instagram из-за постоянных нападок хейтеров. Об этом она рассказала в одной из последних публикаций в социальной сети. Женщина пожаловалась на негатив, который исходит от интернет-пользователей и с сожалением отметила, что в ее советах молодое поколение не нуждается.

«Я серьезно подумываю о том, чтобы покинуть это виртуальное пространство. У меня нет идеи продвижения страницы, цели прославиться, тогда зачем? Хочется делиться своим опытом с молодежью, но в какие времена дети прислушивались к старшим?» — поделилась мыслями Симона Юнусова.

Как уточнила мама Тимати, свой пост она адресовала «некоторым подглядывающим в замочную скважину» и «выражающим свое мнение». Вероятно, она решила его опубликовать после того, как некоторые комментаторы начали упрекать женщину в том, что она буквально отобрала своих внуков от их матерей — Алены Шишковой и Анастасии Решетовой.

«Я начала вести свой Instagram без всякой идеи года за два до появления Алисы. Рождение внучки наполнило жизнь иным смыслом, и мне захотелось делиться с вами историей ее развития, так как жили мы вместе, и Алиса росла на моих глазах. <…> Теперь относительно второго внука. Я не видела его уже два месяца с тех пор, как объявили карантин. Когда мы вместе ходили в бассейн, или я приходила в гости, мне было чем вас порадовать», — ответила злопыхателям Юнусова.

Юзеры бурно отреагировали на ее публикацию. Они попросили женщину не обращать внимание на хейтеров и продолжать радовать своими душевными постами.

Instagram @simona280

«Симона, не делайте этого! Я еще не успела прочитать все Ваши посты, которые насохраняла себе в закладки! Вы потрясающий человек. И я с удовольствием читаю Ваши истории жизни!»

«Симона, отвечать за Вас не стану, но мне будет жаль, если так случится!»

«Очень жаль, если вы примете решение не вести страничку. Мне было очень интересно читать», — признались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Симона Юнусова показала банные процедуры сына с внучкой. 

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